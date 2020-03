Vasto, pescatori di frodo fermati nella notte: denunciati dai Carabinieri

Non è bastato neanche il decreto per il “contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19" a dissuadere due pescatori di frodo la scorsa notte. I Carabinieri di Vasto, nel corso di un controllo, supporati dalla Guardia Costiera vastese, insospettiti da una vettura che circolava in piena notte lungo la statale 16, in località San Tommaso hanno fermato l'auto. A bordo c'erano S. S. classe ’84 e C. P. classe ’66, entrambi residenti in Campania.

Durante il controllo i carabineri della radiomobile hanno notato nel bagagliaio della loro auto, un'attrezzatura da pesca oltre a due grosse casse di plastica con all'interno del pesce vivo: nello specifico 15 chili di polpo e 5 chili di cernie.

Dopo aver accertato la provenienza illecita del pescato i due sono stati puniti con una sanzione amministrativa di 2mila euro e il sequestro dell'attrezzatura.