Negativa ai test la moglie del paziente di San Giovanni Teatino contagiato, il sindaco: "Restiamo tranquilli e lucidi"

Un invito a restare tranquilli e a non lasciarsi prendere dal panico quello rivolto dal sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, ai suoi concittadini in merito al caso del paziente risultato positivo al Covid-19.

Secondo quanto riferito dal direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, al momento il direttore del Dipartimento di Prevenzione sta verificando i contatti del paziente contagiato, uno speleologo di 48 anni del soccorso alpino di San Giovanni Teatino, ricoverato a Pescara.

“La moglie – fa sapere Marinucci - ha fatto diversi tamponi, risultati finora tutti negativi, e continuerà a farli per mantenere la situazione sotto stretto controllo. La coppia non ha figli. Secondo i protocolli ufficiali, quindi, al momento non sono necessari provvedimenti relativi alla chiusura delle scuole. L'identità del paziente è protetta da privacy e comunque, al momento, sulle sue generalità non ci è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale. Vi prego di continuare ad attenervi alle norme di prevenzione diramate dal Ministero della salute e di evitare il diffondersi di notizie non ufficiali che servono solo a generare panico. La situazione è sotto stretto controllo ed è scrupolosamente gestita secondo i protocolli attualmente vigenti”.

I contatti, comunque, sarebbero stati veramente pochi: il paziente di San Giovanni Teatino, che era rientrato dalla Lombardia nei giorni scorsi, dove era stato per impegno di lavoro, avendo sviluppato immediatamente i sintomi si era messo subito in isolamento.