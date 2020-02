Coronavirus: sparite tute, mascherine e altri dispositivi di protezione nei reparti ospedalieri di Chieti

Spariti i dispositivi di protezione per il coronavirus presso i reparti dei presidi ospedalieri del Chietino. Lo ha reso noto il direttore generale dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, che ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Chieti.

Diversi ammanchi dei dispositivi si sono verificati durante la scorsa settimana: di conseguenza il personale ospedaliero è rimasto completamente sguarnito dei dispositivi necessari per l'attività di assistenza.

In particolare dai reparti e dal blocco operatorio del policlinico di Chieti sono sparite tute, maschere, mascherine chirurgiche e altri dispositivi di sicurezza necessari per l'assistenza. L'ammanco è stato segnalato alla direzione generale dai direttori responsabili dei reparti aziendali.

"È vergognoso - ha commentato il direttore della Asl Schael - che in un momento critico come questo, in cui la sicurezza va garantita prima di ogni cosa, si verifichino episodi di questo tipo nella sanità pubblica. È dovere preciso da parte nostra segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria".