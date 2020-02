Coronavirus: lezioni sospese per l'intera settimana alla d'Annunzio, lauree ed esami a porte chiuse

All'università d'Annunzio prosegue il provvedimento di sospensione delle lezioni frontali e dei seminari fino a venerdì 28 febbraio 2020.

Sono garantite le sessioni di esami di profitto, esami di stato e le sedute di tesi di laurea e dottorato. Relativamente alle sedute di tesi di laurea e dottorato l'Ud'A precisa che le stesse verranno svolte a porte chiuse, in assenza di pubblico esterno.

"Parenti e amici dei laureandi - come precisato in una nota - dovranno sostare all'esterno degli edifici, per motivi prudenziali sono pregati di evitare inutili assembramenti. Sono invece garantite le attività che comportano contatti diretti che coinvolgono: segreterie studenti, segreterie didattiche, servizio di tutorato e ricevimento studenti. Si invita l'utenza a limitare, ove possibile, il contatto diretto con i destinatari utilizzando modalità alternative previste e indicate nel sito web di Ateneo (posta elettronica e telefono)".

In mattinata è stato istituito un comitato, presieduto dal magnifico Rettore Sergio Caputi, per monitorare costantemente la situazione. Lo stesso ha disposto la sanificazione di tutti gli ambienti interessati e la chiusura delle aule che presentano criticità in tale senso.

Fino a venerdì, inoltre, resteranno chiuse anche le biblioteche delle sedi universitarie di Chieti e Pescara.

Tutte le attività sospese saranno recuperate appena possibile.