"Stretta" anti Coronavirus: quali negozi restano aperti e quali no

Il decreto del governo annunciato ieri sera, 11 marzo, dal premier Conte e in vigore da oggi e fino al 25 marzo prevede la chiusura di bar, ristoranti e tutti i negozi, con l’eccezione di alimentari, farmacie, banche, edicole, tabaccai e benzinai. Aperte farmacie, supermercati, banche, uffici postali, artigiani, idraulici, meccanici, pompe di benzina, tabacchi e le edicole.

La misura è stata adottata per contrastare l’espansione del contagio di covid-19.

Nello specifico, ecco la lista delle attività che possono rimanere aperte:

Attività e servizi commerciali che potranno rimanere aperti secondo il decreto

Tutti i negozi di alimentari (supermercati, ipermercati, discount e minimarket e negozi di surgelati)

Negozi di computer, elettronica, componentistica ed elettrodomestici

Tabaccherie, forni, pescherie, fruttivendoli e negozi di bevande, corrispondenti al codice dell’Istat “ateco” 47.2

Benzinai

Negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT), attività di consulenza nel settore informatico, rivenditori di giochi e giocattoli (codice ateco: 47.4)

Negozi di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Negozi di articoli igienico-sanitari

Negozi di articoli per l’illuminazione

Edicole

Farmacie

Negozi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (incluse le parafarmacie)

Negozi di ortopedica

Profumerie e negozi di articoli per l’igiene personale

Negozi di animali domestici

Negozi di ottica e fotografia

Negozi di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento

Negozi di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Negozi online

Vendite effettuate via televisione

Vendite effettuate via corrispondenza, radio, telefono

Distributori automatici

Servizi di mensa e catering, a patto che rispettino la distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Locali nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle stazioni di servizio autostradali.

Tutte le lavanderie (anche le lavanderie industriali)

Servizi funebri

Attività industriali, agricole e zootecniche

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Servizi di trasporto pubblico

Chiusi:

Tutte le altre attività commerciali al dettaglio

I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)