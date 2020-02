Coronavirus, in Abruzzo nessun caso accertato di infezione ma i comuni attivano il Coc

Sebbene in Abruzzo non vi sia nessun caso accertato di infezione da Coronavirus, alcuni comuni hanno deciso di attivare in via precauzionale il Coc, centro operativo comunale di Protezione civile.

Tra questi il Comune di Miglianico: domenica, con un'ordinanza del sindaco Fabio Adezio, presso il comando di Polizia Municipale è stato attivato il Coc per ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva denominata Covid-19 anticipando di fatto le indicazioni fornite dalla Protezione civile.

La stessa misura è stata adottata dal sindaco di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Vincenzo D'Ercole.

L'indicazione di attivare in via precauzionale il Coc è emersa ieri, anche dal confronto tra Protezione Civile e Anci, così come riportato nella comunicazione inviata a tutti i sindaci dei Comuni italiani