Coronavirus, nuovo caso sospetto in Abruzzo: accertamenti in corso su un paziente

Nuovo caso sospetto di coronavirus in Abruzzo. Lo comuncia il Dipartimento Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Nel corso della notte, dall'esito del test eseguito su un paziente sintomatico di ritorno dalla Lombardia, è emersa una sospetta positività dello stesso al covid 19.

Si tratterebbe di un uomo di San Giovanni Teatino, al momento ricoverato in isolamento all'ospedale di Pescara. L'uomo avrebbe avuto contatti con un caso positivo registrato in Lombardia. Un secondo campione è stato inviato all'Istituto superiore di Sanità per le controanalisi e soltanto allora si avrà una risposta definitva.

Nel frattempo sono stati avviati precauzionalmente i protocolli di sicurezza sui familiari e contatti stretti, mentre è in corso il tracciamento degli altri contatti che il paziente ha avuto negli ultimi giorni.

Il Dipartimento Prevenzione e Tutela della Salute della Regione specifica che non ci saranno ulteriori aggiornamenti sul caso fino ai risultati dei test dell'Iss.