Coronavirus: sospese anche le attività pastorali per i ragazzi e monsignor Forte invita alla preghiera

Ai tempi del Coronavirus, non si fermano soltanto le scuole. Sulla scia della decisione presa ieri dal Governo, con la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo come misura precauzionale per evitare la diffusione del Covid 19, la Ceam (Conferenza episcopale abruzzese molisana) ha deciso di sospendere fino alla stessa data anche le attività pastorali rivolte a ragazzi e giovani.

In una nota, l'arcivescovo di Chieti-Vasto e presidente della Ceam, Bruno Forte, invita "i credenti a frequentare le liturgie avendo cura di osservare le misure di precauzione già indicate nel comunicato del 25 evitando contatti fisici (ad esempio al segno di pace o nell’uso delle acquasantiere), ricevendo la Santa Eucaristia nella mano e mantenendo le distanze minime suggerite fra le persone".

"Stia a cuore a tutti - aggiunge monsignor Forte - che quanto sta avvenendo non generi allarmismo, suscitando paure ingiustificate. Ricordiamo l’importanza della preghiera affinché il Signore conceda la grazia della guarigione ai malati, consoli chi è nel dolore, preservi l’umanità intera dalla malattia, illumini e assista medici e infermieri, chiamati ad affrontare in frontiera questa fase emergenziale, oltre che coloro che hanno la responsabilità di adottare misure precauzionali e restrittive".

L'arcivescovo di Chieti-Vasto suggerisce inoltre la preghiera che i fedeli possono invocare: