Coronavirus: 17enne in isolamento all'ospedale di Vasto, è appena tornata da Padova

Una giovane di 17 anni è ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Pio di Vasto, in attesa dei risultati del tampone per il Covid 19, il Coronavirus. I campioni sono stati inviati al laboratorio di riferimento di Pescara: l'esito dovrebbe arrivare questa notte.

La giovanissima si è presentata nel primo pomeriggio di oggi, accompagnata da un familiare in auto, all'ospedale Renzetti di Lanciano, con tosse e febbre. Al triage, ha raccontato di essere appena tornata da Padova, città della prima vittima italiana del Coronavirus, dove la ragazzina è stata dal 3 al 16 febbraio

A scopo precauzionale, i sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Vasto. Secondo quanto comunicato dall'ufficio sanitario regionale e dalla Asl, le condizioni generali della giovane non destano preoccupazione e non presenta particolari problemi respiratori.