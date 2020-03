Coronavirus: guarigione vicina per uno dei ricoverati a Chieti, stabili le condizioni dei pazienti vastesi

Buone notizie dal reparto di Malattie infettive del Santissima Annunziata di Cheti: è in via di guarigione il paziente 32enne risultato positivo al Coronavirus e ricoverato dalla scorsa settimana. L'uomo, fa sapere la Asl Lanciano Vasto Chieti, non ha più febbre da qualche giorno ed è anche risultato negativo al tampone di controllo eseguito in mattinata. La cautela è d'obbligo, ma c'è fiducia tra i medici che nei prossimi giorni, e dopo nuovi test, potrebbe esserne dichiarata la guarigione.

Nello stesso reparto si trovano attualmente ricoverati altri nove pazienti positivi al test, quattro femmine e cinque maschi, che presentano i sintomi della patologia. Per due di loro il quadro clinico appare più complesso.

Restano stabili all'ospedale di Vasto le altre due persone della provincia di Chieti risultate positive, una femmina e un maschio: più sensibili i segni di miglioramento in quest'ultimo, che si avvia a lasciarsi alle spalle la fase più acuta.

Al momento, i pazienti risultati positivi al Covid 19 in Abruzzo sono 39.