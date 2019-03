Contraffazione: record di sequestri a febbraio tra articoli di Carnevale e San Valentino

Oltre 23,6 milioni di prodotti falsi e non sicuri sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle a febbraio in tutta Italia, con una media di oltre 620mila articoli ''fuorilegge'' al giorno tolti dal mercato. In particolare, si tratta di maschere di carnevale, costumi, giocattoli e oggetti di bigiotteria. Le Regioni maggiormente colpite dai fenomeni sono risultate, nell'ordine, la

Campania, il Lazio e l'Abruzzo, con 118 persone denunciate all'Autorità Giudiziaria e altre 425 segnalate per violazioni amministrative alle Camere di Commercio locali.

Tra le operazioni condotte nel periodo, spiccano quelle messe a segno con il sequestro amministrativo di milioni di prodotti, tra cui, appunto, articoli carnevaleschi e di San Valentino, risultati privi dei contenuti minimi delle informazioni per il consumatore finale, in violazione del Codice del Consumo. Sono una decina, inoltre, i venditori abusivi individuati; si tratta

di quelle persone che non hanno mai richiesto le licenze e i permessi previsti dalla normativa commerciale e di pubblica sicurezza o di quegli esercenti che, seppur in regola con le autorizzazioni, non hanno mai comunicato al Fisco l'avvio delle attività o non hanno mai installato gli apparecchi per l'emissione dello scontrino.