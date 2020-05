Vasto, 14 contagiati nello stesso palazzo: il prefetto convoca il comitato di sicurezza

Impennata di contagi a Vasto, in una palazzina del quartiere San Paolo dove in 14 sono risultati positivi al coronavirus,

Il prefetto di Chieti Giacomo Barbato ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per domani (lunedì 18 maggio), alle 10,30, in video-conferenza per esaminare la situazione. Alla riunione sono stati invitati anche il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael e naturalmente il sindaco di Vasto Francesco Menna.

Quest’ultimo ieri, a margine della riunione del Centro operativo comunale, a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Abruzzo,ha annunciato la decisione di circoscrivere l'area interessata dal contagio: sarà controllata dalle forze dell'ordine h24. Dai risultati dei prossimi giorni si valuterà la possibilità di insediare una zona rossa nel quartiere San Paolo.