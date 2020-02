L'aeroporto d'Abruzzo: "Confermato il volo verso i Caraibi per la crociera a bordo della Costa Favolosa"

Confermato il volo per la crociera di otto giorni nei Caraibi all'Aeroporto d'Abruzzo, dopo i primi giorni di incertezza a seguito dell'allerta da coronavirus.

"Sono confermati tutti i voli dall'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, compreso il volo di domani (sabato 29 febbraio), ndr) verso Le Perle del Caribe, per una crociera di 8 giorni, a bordo dell'elegante Costa Favolosa della compagnia Costa Crociere" fa sapere la Saga.

La partenza è prevista alle 13.30 a bordo di un volo charter con più di 300 passeggeri. "Partiranno in piena tranquillità, grazie alle misure di prevenzione messe in campo dallo scalo abruzzese già dal 6 febbraio scorso, per un Aeroporto sicuro e perfettamente efficiente" rassicurano dallo scalo abruzzese.

Previsti controlli di sicurezza e blocco all’imbarco, per i passeggeri provenienti o transitati nelle aree colpite nelle ultime due settimane o che hanno avuto febbre o problemi respiratori, oltre ad interventi di sanificazione anche a bordo delle navi.