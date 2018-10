Il Comitato difesa comprensorio vastese raccoglie le firme per dire no alla discarica di Cupello

È nato a Cupello, nel corso dell'assemblea dello scorso 28 settembre, il Comitato difesa comprensorio vastese, per dire no al progetto di una nuova discarica proposta dalla Cupello ambiente in località Valle Cena. Intorno al comitato si sono riuniti moltissimi cittadini, accomunati dalle preoccupazioni e dall'intenzione di difendere il proprio territorio, senza nessun apparentamento partitico o bandiera politica, per una mobilitazione compatta e concreta.

Il primo impegno, come detto, è la lotta contro la discarica che, se venisse approvata, sarebbe fra le più grandi d'Abruzzo. Il progetto è in attesa di essere discusso dal Comitato Regionale per le Valutazioni Ambientali. Al Via, il comitato ha rivolto una petizione che chiede di rigettare il progetto della Cupello Ambiente.

Nel corso della prima iniziativa pubblica, in occasione della fiera della Madonna del Rosario, a Cupello, sono state oltre 750 le firme raccolte in un solo giorno. E molti altri cittadini hanno aderito in questi giorni anche a San Salvo.

Domenica 28 ottobre, un nuovo gazebo sarà allestito a Vasto in occasione della fiera, dalle 9 alle 18. Ma la mobilitazione sta proseguendo capillarmente in vari comuni del comprensorio. Al momento sono state superate le 1.100 firme, un risultato che per il comitato è "un successo insperato per una raccolta nata senza particolari organizzazioni dietro".

Per sottoscrivere la petizione o informarsi sul comitato, si può contattare la pagina Facebook del Comitato difesa comprensorio vastese o inviare una mail a comitatocomprensoriovastese@ gmail.com.