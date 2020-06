Cacciatori abbattono cinghiale a Madonna del Freddo e lo donano ai poveri

Abbattono il cinghiale e lo regalano ai più poveri. Succede a Chieti, dove oggi una squadra di addetti al controllo sui cinghiali composta dalle guardie venatorie dell’associazione Arcicaccia, in affiancamento alla polizia provinciale, ha donato alla Capanna di Betlemme un cinghiale abbattuto lunedì scorso in via Fieramosca a Madonna del Freddo, zona ad alta densità di ungulati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dopo aver atteso i risultati delle analisi da parte della Asl, arrivate ieri, questa mattina le guardie venatorie hanno provveduto a consegnare l’esemplare abbattuto che potrà essere consumato dagli ospiti della casa di accoglienza in via Ravizza” riferiscono dall’Arcicaccia.