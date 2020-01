Lavori di manutenzione sull'autostrada: chiuso per una notte il tratto Ortona-Val di Sangro

Un'altra chiusura notturna sul tratto chietino dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione. In particolare, resterà chiuso il tratto commpreso tra Ortona e Val di Sangro, in entrambe le direzioni, verso Bari e verso Pescara/Bologna, dalle ore 23 di mercoledì 8 gennaio, alle ore 5 di giovedì 9 gennaio.

Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà chiusa in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze - Bari e Pescara/Bologna.

In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia i seguenti itinerari: