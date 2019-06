Gravi carenze igienico sanitarie: chiuso un ristorante

Un ristorante in provincia di Chieti (di cui i carabinieri non è stato diffuso il nome) è stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie dai carabinieri del Nas. La rigida sanzione è arrivata dopo un'ispezione in tutto Abruzzo in cui sono state riscontrare violazioni penali, sanitarie e amministrativa.

Un altro locale della provincia è stato sanzionato perché serviva prodotti ittici congelati, senza dichiararlo correttamente sul menù, come prevede la normativa, così come due del teramano e uno nel pescarese

In totale, i militari del Nas hanno sanzionato 9 ristoratori su 14 ispezioni. Un altro locale nel teramano è stato chiuso.

Sono stati sequestrati e avviati a distruzione 220 chilogrammi di alimenti ittici, privi di tracciabilità. Le sanzioni amministrative elevate per le carenze in tema di igiene, autocontrollo e rintracciabilità. ammontano a un totale di circa 30 mila euro.