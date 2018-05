E' battaglia politica per l'istituzione della centrale unica del 118 a Chieti

Il gruppo di Forza Italia ha presentato durante la seduta odierna del consiglio comunale, un ordine del giorno che impegna il sindaco Umberto Di Primio e la giunta ad attivarsi presso la Regione Abruzzo e la direzione della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, per far rispettare gli impegni presi dalle istituzioni, sulla istituenda centrale unica del 118.

La questione del D.e.a. (Dipartimento di Emergenza e di Accettazione) di II livello, integrato tra Chieti e Pesara, secondo i consiglieri comunali Emiliano Vitale e Marco D’Ingiullo, ha nei fatti depotenziato il nosocomio teatino, vista la sottrazione di tre su cinque U.O.C. (unità operative complesse che racchiudono vari reparti), trasferite a Pescara.

Ora anche la centrale unica del 118 rischia di andare a San Giovanni Teatino “Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, verrà dislocata all’interno dell’aeroporto Liberi d’Abruzzo, a Sambuceto – affermano Vitale e D’Ingiullo. Bisogna anche considerare l’aspetto strutturale che forse l’assessore non considera, o fa finta di non sapere, e del moltissimo spazio di cui è dotato il 118 di Chieti. Il delegato alla sanità Paolucci e il redivivo presidente D’Alfonso, dovrebbero andarsi a impegnare in spese inutili di adeguamenti strutturali, di affitto e di impiantistica, presso una struttura dell’aeroporto, con un ulteriore aggravio per la sanità regionale? E poi chi coordinerà questa centrale unica 118, Chieti o Pescara? E l'O.b.i. (osservazione breve intensiva) sarà sganciata dal pronto soccorso?”.

I due consiglieri concludono ricordando quanto accaduto in un incontro pubblico, svoltosi il 26 gennaio, organizzato dall’associazione “Noi del G.B.Vico”, all’interno del liceo teatino.

“Tra i relatori erano presenti, l’assessore alla sanità Silvio Paolucci e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco. Hanno rassicurato i presenti e il consigliere regionale Mauro Febbo. Non poteva esserci altra soluzione se non quella di istituire al SS Annunziata la centrale unica del 118, per il D.e.a. di II livello”.