Cancellato il volo da Bergamo, passeggeri arrivati in autobus dopo 12 ore

Un viaggio da dimenticare per 180 passeggeri partiti ieri sera da Bergamo con l’intento di arrivare in aereo in Abruzzo dopo circa un’ora.

E invece il volo Ryanair delle 22.05 ieri sera (martedì 6 agosto) è stato cancellato dall'aeroporto di Orio al Serio (Bg) a causa del maltempo. L'arrivo all'aeroporto d'Abruzzo era previsto poco dopo, ma i 180 passeggeri sono arrivati a destinazione solo questa mattina dopo le 10, in pullman.

Il volo, programmato in partenza alle ore 22:05 è stato prima ritardato alle 23:25, poi alle 00:25 e alle 00:55 per poi infine essere cancellato definitivamente.

Alle 2,30 di notte, dopo un’attesa estenuante, sono partiti tre pullman arrivati a destinazione solo 8 ore dopo, tra lamentele e disagi dei malcapitati.