Cade dal balcone mentre gioca: in ospedale un bambino di sette anni

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Fara San Martino, dove un bambino di 7 anni è caduto dal balcone di casa mentre giocava, facendo un volo di due metri e mezzo. Il piccolo è in vacanza in Abruzzo insieme ai familiari.

Subito sono stati allertati i soccorsi e il piccolo è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale di Pescara, dove sono in corso gli accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, il bambino non avrebbe riportato fratture ed è rimasto sempre cosciente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Palombaro.