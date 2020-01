Avvocati teatini a lutto per la "morte della prescrizione"

Avvocati a lutto per la "morte della prescrizione". Con un manifesto in cui si esprime dolore per 'Morte della prescrizione' e fascette nere da indossare nelle udienze del mese di gennaio ieri la Camera Penale di Chieti ha manfiestato davanti al palazzo di giustizia in piazza San Giustino contro la riforma della prescrizione, in vigore da oggi.

Una ventina gli avvocati presenti, in testa il presidente della Camera Penale di Chieti Italo Colaneri e il presidente dell'Ordine di Chieti Goffredo Tatozzi. Su un tavolino una toga e manifesti 'funebri' con i quali ci 'si unisce alla sofferenza della Giustizia' per la sospensione della prescrizione e contro il "fine processo mai".