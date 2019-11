Controlli alla velocità sulle strade di Francavilla e nelle gallerie: il calendario di novembre

Anche per il mese di novembre la polizia municipale di Francavilla al mare ha reso noto il calendario dei controlli della velocità sul territorio comunale e lungo la Variante Anas

I controlli velomatic sulle strade comunali nel mese di novembre potranno verificarsi dalle ore 6 alle 22 nei seguenti giorni e luoghi:

• 6 novembre: Cetti Castagne SS 649 Km 1 + 050

• 12 novembre: via Foro SS263 Km 1+150

• 14 novembre via Tosti, via Alcione, Francavilla sud

• 18 novembre: Cetti Castagne SS 649 Km 1+050

• 26 novembre: Via Foro SS263 Km 1+150

Il limite di velocità stabilito è di 50 km/h

I controlli saranno attivi anche sulla variante Anas SS714, ossia nei tunnel Le Piane e San Silvestro con il sistema speed scout, saranno attivi dalle 6 alle 12 e dalle 13 alle 19 dei seguenti giorni:

• 5 novembre

• 8 novembre

• 11 novembre

• 19 novembre

• 25 novembre

• 29 novembre