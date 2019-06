Codacons al fianco dei sindaci abruzzesi contro aumento pedaggi A24

Il Codacons sostiene la protesta dei sindaci del Lazio e dell'Abruzzo contro gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25.

"A partire dal prossimo 1 luglio gli automobilisti delle due regioni rischiano di subire una stangata ingiustificata - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il rischio infatti è che, senza interventi da parte del Governo, i pedaggi sulle due tratte subiscano il previsto rialzo del 19%. Una ipotesi che danneggerebbe in modo evidente gli utenti, in modo particolare gli automobilisti già tartassati dai recenti aumenti di benzina e gasolio".

"È inconcepibile - aggiunge Rienzi - che il Governo non abbia ascoltato le proteste dei sindaci laziali e abruzzesi , e in assenza di interventi precisi per sospendere gli aumenti entro il prossimo 30 giugno il Codacons scenderà in campo studiando azioni legali a tutela dei residenti delle due regioni".

La settimana scorsa anche Confartigianato Abruzzo si era prounciata a sfavore di eventuali rincari.