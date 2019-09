Autobus Francavilla-Chieti Scalo: la Regione dice sì

La Regione Abruzzo si è detta disponibile a valutare l'ipotesi di un collegamento diretto degli autobus tra Francavilla e Chieti Scalo.

È quanto ha fatto sapere il Dipartimento infrastrutture e trasporti dell’ente in una lettera al sindaco francavillese Antonio Luciani il quale, raccogliendo le istanze di cittadini e studenti, aveva chiesto una soluzione per favorire gli spostamenti da e per l'università d'Annunzio e l'ospedale teatino. Spostamenti che ad oggi risultano complicati, a causa della mancanza di un collegamento diretto, il che fa sì che per raggiungere la zona del campus di Chieti Scalo da Francavilla ci vogliano circa 1 ora e 45 minuti - sia che si decida di prendere la linea urbana per Pescara che quella per Chieti centro - quando il tratto in questione è di appena 15 chilometri.

In sostanza la Regione ha fatto sapere che la richiesta dell’amministrazione comunale di Francavilla verrà valutata entro la fine dell’anno nell’ambito della redazione del piano triennale di ridefinizione dei servizi di trasporto essenziale. Quanto basta per scatenare la soddisfazione del sindaco Luciani. "Si tratta di servizio utilissimo per la nostra comunità - ha ribadito - grazie al quale potranno sia essere ridotti i tempi di percorrenza che implementato l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici”.