Arrestato a Roma il 21enne evaso dai domiciliari a Vasto

Era ricercato dallo scorso 28 luglio, quando era evaso dagli arresti domiciliari. Da Vasto, in provincia di Chieti, è arrivato sino a Roma dove i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro lo hanno rintracciato ed arrestato per evasione.

I militari transitando in piazza Irnerio hanno notato la presenza del giovane 21enne, che ha cercato in qualche modo di defilarsi. Proprio quel suo atteggiamento sospetto ha spinto i Carabinieri a fermarlo. Da una verifica ai terminali è emerso che nei suoi confronti era stata diramata una nota di rintraccio poiché, lo scorso 28 luglio era evaso dagli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto per pregressi reati di rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Identificato in un 21enne domiciliaro in Abruzzo, in serata è stato portato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.