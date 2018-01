Angelo Radica nuovo presidente di Abruzzo Circuito Spettacolo

Cambio al vertice di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, che cura le stagioni di prosa di varie realtà teatrali del territorio come quella del Marrucino di Chieti. Da pochi giorni è stato ufficializzato il turnover del CdA e la nomina di un nuovo presidente che va a sostituire Federico Fiorenza presidente ACS dal 2015.

Il nuovo CdA è composto dal Presidente Angelo Radica, dal Vicepresidente Michele Capomacchia e da Amelia Gattone Rubicini che hanno riconfermato alla Direzione Eleonora Coccagna".

"A Fiorenza, che rimane socio di ACS, va il riconoscimento del lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, e per questo dal CdA è partita anche la proposta di conferirgli la presidenza onoraria" spiega ACS in una nota.

“Avevamo bisogno di un rinnovamento che andasse nella direzione di una gestione più manageriale di questa macchina potentissima che è ACS- dichiara il neo eletto presidente Radica - Io non sono un uomo di spettacolo, anche se amo il teatro e lo seguo con passione da spettatore quando i miei impegni come amministratore me lo permettono (ndr. Radica è l’attuale sindaco di Tollo), ma so quali sono le potenzialità di una azienda e come farla funzionare al meglio.

ACS è una Ferrari che per ora si è limitata a fare il giro di prova, ma è da qui in avanti che dovrà dimostrare quanto vale in un mercato sempre più competitivo, con una struttura che si espande a gran velocità, in procinto di avere finalmente il riconoscimento ministeriale come circuito multidisciplinare, e avendo ampliato la sfera di azione anche al Molise. Per essere preparati a una mole di lavoro così corposa - continua Radica - c’è bisogno di organizzare ACS come un’azienda, che da un lato ha la solidità di un apparato amministrativo e organizzativo efficiente, dall’altro lato ha le competenze e l’esperienza artistica per continuare nella sua opera di selezione e offerta culturale grazie all’ottimo lavoro di Zenone Benedetto, direttore artistico della prosa.

Nei prossimi mesi ACS avvierà una serie di incontri e gruppi di lavoro in ogni provincia abruzzese così da presentare le proprie linee programmatiche, proporre e realizzare partnership.