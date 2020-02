Vento troppo forte: vietate le visite ai defunti nel cimitero di Sant'Anna

Resterà chiuso nella giornata di domani (giovedì 6 febbraio) il cimitero comunale teatino di Sant'Anna. Non sarà dunque possibile far visita ai defunti.

Lo ha stabilito un'ordinanza del sindaco di Chieti Umberto Di Primio, resasi necessaria visti i disagi provocati in questi giorni dal vento a Chieti e in tutta la provincia. È assicurata la continuità nei servizi indispensabili di ricezione delle salme in obitorio e di tumulazione, previa verifica delle condizioni minime di sicurezza.

In particolare, si teme per i numerosi cipressi secolari, da cui potrebbero distaccarsi grossi rami o addirittura la caduta degli alberi, come già accaduto in passato.