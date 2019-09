Allarme bomba a Pescara, riattivata la circolazione dei treni

Aggiornamento

È stata riattivata alle ore 15.55 la circolazione ferroviaria nella stazione Pescara Centrale e sulle linee Terni – Sulmona, Pescara – Sulmona, Civitanova Marche – Albacina, Porto d’Ascoli – Ascoli, Giulianova – Teramo, Pescara – Ancona – Rimini.

*********************************************************************************************************

L’interruzione del traffico si era resa necessaria, dalle ore 13.50, per consentire all’Autorità Giudiziaria di effettuare accertamenti nella stazione Pescara Centrale dopo la segnalazione anonima di un allarme bomba.

Durante lo stop nessun treno è rimasto fermo in linea. Ritardi medi di 90 minuti con punte fino a 140 minuti.

Per via di un'allarme bomba alla stazione ferroviaria di Pescara, dalle 13.50 la circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale sulle linee Terni – Sulmona, Pescara – Sulmona, Civitanova Marche – Albacina, Porto d’Ascoli – Ascoli, Giulianova – Teramo, Pescara – Ancona.

"L’interruzione del traffico - si legge in una nota di Rfi - si è resa necessaria per consentire all’Autorità Giudiziaria di effettuare accertamenti nella stazione Pescara Centrale dopo la segnalazione anonima di un allarme bomba. La stazione e il posto centrale, dal quale si controlla la circolazione ferroviaria di alcune linee in Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, sono stati evacuati. Nessun treno è rimasto fermo in linea".

L'allarme

Tutto è partito da una telefonata anonima che segnalava la presenza di quattro ordigni radioattivi sul posto. Le forze dell'ordine si sono occupate della messa in sicurezza della zona. Dopo le 15 i rilievi dei vigili del fuoco e degli artificieri della polizia hanno escluso la presenza di radioattività.