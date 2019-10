"Tante da raccontare" a Francavilla il sit-in per Aliona, vittima di femminicidio

Francavilla ricorda Aliona, vittima di femminicidio. Domenica 20 ottobre alle 11.30 in piazza Sirena, su iniziativa del collettivo "Tante da raccontare", dell'associazione Kairos e di tutte le associazioni di Francavilla, ci sarà una manifestazione in ricordo della giovane, deceduta due giorni fa al policlinico Gemelli di Roma.

La giovane moldava era stata colpita con 11 coltellate da un uomo che non accettava di essere rifiutato, ora rinchiuso in carcere a Chieti. Non ce l'ha fatta, ed è morta dopo un mese e mezzo di agonia.