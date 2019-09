Aeroporto, Ideabruzzo risponde a Confcommercio Pescara: “Intitoliamolo a Marchionne”

L’aeroporto d’Abruzzo torna a essere contesa tra campanili. Dopo la proposta di Confcommercio Pescara di intitolare lo scalo abruzzese a Gabriele D’Annunzio, da Chieti è arrivata la “controproposta” da parte della lista civica comunale IdeAbruzzo.

Per Andrea Di Ciano di IdeAbruzzo “il nome giusto potrebbe essere quello di Sergio Marchionne, manager teatino scomparso 2 anni fa. Non c'è bisogno di elencare la strepitosa carriera del manager nato a Chieti il 17 giugno 1952. Il fuoriclasse targato Abruzzo - conclude Di Ciano - è il nome perfetto per intitolare lo scalo abruzzese”.