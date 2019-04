Dall'aeroporto d'Abruzzo decolla il primo volo per Palermo e a fine maggio rotta verso Cagliari

Raddoppiano domani i collegamenti dall'aeroporto d'Abruzzo verso la Sicilia: al collegamento per Catania si aggiunge il nuovo volo per Palermo. Inoltre, il 31 maggio ci sarà il volo inaugurale della rotta per Cagliari. I collegamenti sono garantiti da Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Il volo per Palermo prevede due frequenze settimanali, per un totale di oltre 17.300 posti.

Spiega Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe:

Con i nuovi collegamenti, accorciamo le distanze fra Abruzzo e le 2 principali isole italiane. Per la prossima stagione estiva, i passeggeri in partenza potranno decidere di raggiungere - con voli comodi, veloci e sempre diretti - il capoluogo siciliano, con il suo territorio di indiscutibile bellezza, e Catania, punto di partenza ideale per visitare la parte orientale dell’isola e il suo straordinario patrimonio naturalistico. Non dimentichiamo, infine, che fra poco più di un mese, verrà inaugurata anche la nuova rotta per Cagliari, meta ideale per chi sogna una vacanza all’insegna del relax e del mare cristallino.

Soddisfatto il presidente della Saga Enrico Paolini:

Riteniamo che la rotta di Palermo rappresenti non solo la possibilità per i turisti di visitare questa bellissima isola, ma anche e soprattutto una grande opportunità di incoming per la nostra regione. A tal proposito, puntiamo su una efficace strategia di marketing che possa far conoscere le bellezze naturalistiche della nostra terra, dalla montagna al mare, fruibili sia in estate che in inverno, portando così in Abruzzo sempre più turisti.

Quest’anno l’offerta della compagnia per volare verso Cagliari e Palermo, le due nuove rotte operate in esclusiva dall’aeroporto abruzzese, è di 59.000 posti in vendita.

Tutti i collegamenti sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.