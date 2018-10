Aereo colpito da un fulmine, atterraggio d'emergenza all'aeroporto d'Abruzzo

Brutta disavventura, oggi, per un piccolo aereo privato, costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto d'Abruzzo dopo essere stato colpito da un fulmine mentre era in volo da Bologna verso Bari. Il pilota ha immediata lanciato l'allarme alla torre di controllo ed ha avuto il via libera per l'atterraggio: a quel punto è scattato il protocollo di sicurezza.

A bordo c'erano cinque persone: oltre al pilota e al copilota, tre passeggeri. Fortunatamente nessuno ha avuto conseguenze. L'aereo è riuscito ad arrivare a terra senza problemi e non ha riportato alcun danno.

Alle operazioni hanno preso parte i Vigili del Fuoco, la Polizia di Frontiera e il personale della Saga, società di gestione dello scalo.

La polizia di frontiera, diretta da Dino Petitti, si sta occupando di tutti gli accertamenti del caso e di ascoltare l'equipaggio.