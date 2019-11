Sevel: adesione di massa allo sciopero contro le nuove turnazioni

Adesione di massa, ieri, allo sciopero del turno pomeridiano alla Sevel, indetto da Fiom e Usb.

"Le lavoratrici e i lavoratori - commentano in una nota Fiom Chieti, Fiom Abruzzo Molise e la rsa Fiom - continuano a mandare un messaggio forte che non può e non deve cadere nel vuoto come in queste ultime settimane. Il messaggio è sempre lo stesso così come i destinatari: la Sevel, la politica regionale e quella nazionale, ognuno per il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Le lavoratrici e i lavoratori contano e vogliono contare, vogliono essere informati e coinvolti".

E, ancora una volta, la sigla sindacale continua a chiedere conto del futuro dello stabilimento della Val di Sangro: "Quale sarà il futuro dei lavoratori della Sevel? Quale sarà il futuro dei lavoratori dell' indotto? Veramente l'azienda continua a pensare di non coinvolgere i lavoratori nella discussione sui turni? Quant'è la reale necessità di sfruttamento degli impianti per la Sevel? L' unione di Fca e Psa che tipo di ripercussioni avrà in Val di Sangro e in Abruzzo?".