Un accordo fra il Marrucino e la sovrintendenza per la valorizzazione della cultura teatina

Un accordo di partenariato, della durata triennale, fra la deputazione teatrale teatro Marrucino di Chieti e la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, per promuovre al meglio il patrimonio materiale e immateriale culturale teatino, in sinergia. Il protocollo è stato firmato questa mattina, nel foyer storico del Marrucino, dal presidente del consiglio di amministrazione Cristiano Sicari, con la soprintendente Rosaria Mencarelli, alla presenza del sottosegretario al ministero per i Beni e le attività culturali Gianluca Vacca e del sindaco Umberto Di Primio.

L'accordo ha durata triennale e prevede non solo l'impegno a intercettare finanziamenti utili allo scopo, ma anche l'organizzazione di seminari, convegni, mostre, incontri pubblici con vari protagonisti dello spettacolo e della cultura. E, ancora, sono previsti progetti per promuovere, valorizzare e riqualificare il patrimonio cittadino.

Inoltre, contiene la definizione di forme di riduzione, sostegno e integrazione del costo dei biglietti per gli spettacoli e gli accessi ai siti di interesse culturale, inclusa l'ipotesi di creazione di un pass culturale unico.

Come ha spiegato la sovrintendente Mencarelli, si tratta di

Un protocollo da riempire di contenuti, che porti la storia del teatro a essere considerata e vissuta anche sotto altri aspetti. Il teatro Marrucino è una delle attrazioni di punta della città e dell’intera Regione. La sovrintendenza ha l’obbligo di trovare accordi e intese più larghe possibile con le istituzioni culturali del territorio.

Vacca ha sottolineato che