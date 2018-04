Abruzzo terra di libertà: gli studenti protagonisti delle celebrazioni per il 25 aprile

Sono gli studenti i protagonisti delle celebrazioni per la festa della Liberazione organizzate dall’associazione Chieti Nuova 3 febbraio, in collaborazione con Unitre-Chieti, per giovedì 19 aprile.

In occasione del 73esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, nell’ambito della 18esima edizione del progetto “Il calendario della Repubblica - il dovere della Memoria”, nella sala Manzini del liceo classico Vico, dalle 18, c’è la manifestazione "Abruzzo terra di libertà", con gli allievi del liceo, dell’istituto tecnico Galiani-De Sterlich, dell’istituto Luigi di Savoia e del professionale Pomilio.

La manifestazione si apre con la lettura delle lettere aperte sulla Libertà, scritte dagli studenti delle scuole partecipanti. Sono previsti gli interventi di Maria Rosaria La Morgia, giornalista e di Mario Setta, docente di storia e filosofia, autori del libro "Terra di Libertà - Storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale”, responsabili dell'associazione "Sentiero della Libertà" e promotori della marcia internazionale che, ogni anno, dal 2001, porta giovani e meno giovani, donne e uomini, a ripercorrere la via di fuga da Sulmona a Casoli, che, dopo l’8 settembre del 1943, percorsero migliaia di prigionieri alleati, partigiani e antifascisti, militari italiani che volevano raggiungere l’ottava armata inglese. La voce recitante è dell’attrice Francesca Camilla D’Amico.

Con il progetto “Il Calendario della Repubblica- Il Dovere della Memoria”, da anni, l’associazione Chieti Nuova 3 febbraio articola un percorso che permetta di contribuire non soltanto a ricordare i singoli eventi passati (27 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, date di avvenimenti fondamentali per la nascita della Repubblica italiana), ma soprattutto a rendere consapevoli dei nessi tra presente, passato, futuro per la costruzione della Memoria collettiva, “antidoto indispensabile contro i fantasmi del passato” (Sergio Mattarella).

Nelle loro relazioni, Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta presenteranno